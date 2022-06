Del Vecchio e la sua Essilux | un colosso da 64 mld

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica. L'imprenditore avev… - Corriere : È morto Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica aveva 87 anni - aldotorchiaro : Un pensiero per Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica scomparso oggi a 87 anni. La sua vita è già leggend… - Giovann00341278 : RT @Mysterytrains: Morto oggi Leonardo Del Vecchio, uno dei più grandi imprenditori italiani e internazionali. - BAT29BAT : RT @chiaberger: A chi si indigna per il megayacht di #DelVecchio vorrei ricordare che il suddetto non ha mai rubato nulla ed era uno dei ma… -

A Piazza Affari seduta negativa per Generali e Mediobanca , dopo la morteloro azionista Leonardo. A spaventare il mercato sono i timori di di un disimpegno nelle due società, data l'...Piazza Affari chiude la prima seduta della settimana in maglia nera, tristemente adatta nel giorno della scomparsa di Leonardo. La morte dell'imprenditore pesa su alcuni titolipaniere principale come Mediobanca ( - 2,16%) e Generali ( - 3,03%), di cuiera azionista, in un contesto di mercati ...Il titolo Essilor-Luxottica ha perso in borsa dopo la scomparsa del patron Leonardo Del Vecchio, all'età di 87 anni ...Sono però già iniziati gli interrogativi sulla successione e sul destino delle partecipazioni miliardarie in diverse società strategiche per la finanza italiana ...