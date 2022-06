Cragno al Monza | è UFFICIALE | prestito con obbligo in caso di salvezza

(Di lunedì 27 giugno 2022) . Il portiere lascia il Cagliari Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Alessioalincondi riscatto indi permanenza nella massima serie del Club lombardo al termine della stagione 2022-23. Dal suo esordio, il 23 agosto 2014, sono passati quasi otto anni: dopo 174 volte a difesa della porta rossoblù è arrivato il momento dei saluti. Dal Brescia al Cagliari appena ventenne, il principio di una carriera che ha visto il ragazzo di Fiesole affermarsi stagione dopo stagione. I prestiti alla Virtus Lanciano e al Benevento, il ritorno in Sardegna, l’esplosione e infine la consacrazione tra i migliori numeri 1 del panorama calcistico italiano: è il 7 ottobre 2020 quando gioca la sua prima partita con la maglia della Nazionale maggiore, vetta di una ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, terminate le visite mediche di #Cragno - DiMarzio : #SerieA I @ACMonza: tutto fatto per l’arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio #calciomercato - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: . @ACMonza, ufficiale l'arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio - CalcioNews24 : #Cragno è il nuovo portiere del #Monza - H6CE_ : RT @ACMonza: Alessio Cragno è biancorosso!???????? #ACMonza #Monza #WelcomeCragno -

"Dopo l'acquisto di Ranocchia, arriva Alessio, che oggi farà le visite mediche. Pinamonti e ... ha concluso l'amministratore delegato del. " foto LivePhotoSport " .Alessio, difensore del Cagliari è ad un passo dalha commentato l'arrivo tra i biancorossi: 'Le visite mediche sono andate bene. La firma ancora manca ma è tutto a posto. Galliani è un ...MONZA. Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Alessio Cragno al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza nella massima serie del Club lombardo al termine della s ...Alessio Cragno è ufficialmente un nuovo portiere del Monza. L’estremo difensore toscano giunge in Brianza con la formula del prestito annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificar ...