(Di lunedì 27 giugno 2022) Instavano peril grande raccordo anulare a Roma, nella corsia esterna tra Casilina e Anagnina, ma sono stati intercettati e bloccati dalla polizia stradale, intervenuta sul posto insieme agli agenti del commissariato Romanina e delle volanti. Sono sempre loro, gli attivisti di ‘Ultima generazione’. Isono stati portati in commissariato. L’ultimo blocco lo hanno attuato il 22 giugno, pochi giorni fa, provocandouna volta la sacrosanta ira degli automobilisti. Si trattava del terzo blocco in pochi giorni. Qualcuno ha cercato di trascinare i disturbatori al lato della carreggiata. Gli automobilisti hanno gridato di tutto ed è davvero difficile dare loro torto. “Andate a lavorare, liberate la strada”, è stato il grido più gettonato. Bloccato anche qualcuno che ...

Pubblicità

AnsaRomaLazio : Tentano nuovo blitz sul Gra, bloccati cinque ambientalisti. Fermati da ps prima di raggiungere il Raccordo #ANSA - SecolodItalia1 : Cinque ambientalisti cercano ancora di bloccare il Gra. L’assurda protesta di un branco di esaltati (video)… - danielpaoliniTW : Oggi, a #Roma, la terza protesta in cinque giorni dei cosiddetti #ambientalisti. Ma se si blocca il #GRA con miglia… - galatinicola : RT @il_buongiorno: Testa a testa - MarcoCantamessa : RT @il_buongiorno: Testa a testa -

Agenzia ANSA

Glivanno all'attacco del governo, accusato di non avere una strategia o, peggio, di ... Allerta rossa, intanto, domani indelle nove province della Sicilia, con rischio incendi e ...Appena un mese fa hanno riportato la sinistra e i movimentialla vittoria in ... Non quel che rimane deistelle, le cui politiche sociali e ambientali, pur tentate, rimangono mal ... Tentano nuovo blitz sul Gra, bloccati cinque ambientalisti - Lazio (ANSA) - ROMA, 27 GIU - La polizia ha bloccato questa mattina un nuovo tentativo di blitz sul Gra, a Roma, da parte del gruppo di ambientalisti già autore di azioni simili nei giorni scorsi. Le forze ...La Polizia di Stato ha bloccato gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion che stamattina hanno tentato di raggiungere il Gra per un nuovo ...