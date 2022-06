Botman | finite le visite mediche al Newcastle | l’annuncio nelle prossime ore

(Di lunedì 27 giugno 2022) Conclusesi ledi Svencon ildell’ex obiettivo di mercato del Milan a breve Svenha completato in questi minuti lecol. Dopo un lungo corteggiamento da parte del Milan, il difensore olandese si accasa in Inghilterra. I Magpies hanno trovato l’accordo con il Lille per 40 milioni di euro. Attesooredella firma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

