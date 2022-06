Arrivano i rincari anche da Autostrade, lo sblocco delle tariffe: primi aumenti da fine giugno (Di lunedì 27 giugno 2022) Non c’è tregua per gli automobilisti, già colpiti dai forti rincari della benzina, con Autostrade per l’Italia che ha annunciato un aumento delle tariffe autostradali. Almeno «parliamo veramente di poco, intorno all’1,5 per cento», ha detto l’amministratore delegato Roberto Tomasi a margine di un evento nella sede fiorentina della Regione Toscana. «Ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero. Sarebbe previsto dal piano economico finanziario a partire da fine giugno-luglio di quest’anno. Ricordo che le nostre tariffe sono rimaste bloccate a partire dal 2018», ha aggiunto. La decisione è motivata dall’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime: «Quello dei rincari è un problema serio. In questi primi ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022) Non c’è tregua per gli automobilisti, già colpiti dai fortidella benzina, conper l’Italia che ha annunciato un aumentoautostradali. Almeno «parliamo veramente di poco, intorno all’1,5 per cento», ha detto l’amministratore delegato Roberto Tomasi a margine di un evento nella sede fiorentina della Regione Toscana. «Ne stiamo discutendo in questa fase con il ministero. Sarebbe previsto dal piano economico finanziario a partire da-luglio di quest’anno. Ricordo che le nostresono rimaste bloccate a partire dal 2018», ha aggiunto. La decisione è motivata dall’aumento dei prezzi dell’energia ematerie prime: «Quello deiè un problema serio. In questi...

