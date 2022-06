Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE AEW: FTR inarrestabili, vincono anche i titoli IWGP - - VolpeWOcchiali : Sono tremendamente felice per la vittoria degli #FTR. Questo non solo li eleva ma li porta anche in Giappone e il t… - TSOWrestling : Ecco cos'è successo durante il match degli #FTR a #ForbiddenDoor! #TSOW // #TSOS // #AEW // #NJPW // #AEWxNJPW - DanielsonGOAT : Moxley Bullet Club Jericho, Suzuki e Guevara Jay (Omega retorna no final) PAC Ospreay FTR Rosa Zack (contra Claudio… - RompiballeI : @Tuttowrestling @AEW @njpwglobal Il match degli FTR! Per il resto grandissimo rammarico è peccato per cosa poteva e… -

The Shield Of Wrestling

...(Dax Harwood & Cash Wheeler) (ROH Tag Team Champions) vs United Empire (Jeff Cobb & Great O - ...Tag Team Champions) vs Ropping Vice (Trent Beretta & Rocky Romero) Dove e quando si svolgeràx ...Staremo a vedere se già in quell'occasione possano esserci dei match interbrand targatie ROH, su tutti il potenzialevs Briscoes. Senza dubbio un altro scossone nel mondo del Wrestling a ... FTR: il loro palmares aggiornato dopo Forbidden Door All Elite Wrestling and New Japan Pro-Wrestling came together to bring fans Forbidden Door, a special event where the two biggest wrestling companies ...Grazie a questa vittoria, gli FTR sono diventati il primo tag team nella storia a laurearsi campione di coppia a NXT (2 volte), a RAW (2 volte), a SmackDown, in AEW, in Ring Of Honor, in AAA e, adesso ...