Succederà nei prossimi giorni: annuncio sul futuro di Meret (Di domenica 26 giugno 2022) I nodi da sciogliere in casa Napoli in vista della prossima stagione sono tanti; tra questi c’è sicuramente quello legato alla situazione portieri. Alex Meret, portiere classe ’97, aveva chiesto garanzie riguardo il minutaggio da titolare, ma gli azzurri, inizialmente, hanno preferito capire se ci fossero margini per il rinnovo di David Ospina. Il portiere colombiano, però, per settimane non ha fornito alcuna risposta alla dirigenza azzurra che ha quindi imbastito una trattativa con Meret per il rinnovo. Alex Meret Rinnovo (Getty Images) Nelle ultime ore sembrava che Ospina avesse dato segnali di apertura, ma pare che, in casa Napoli, la decisione sia già stata fatta. Secondo quanto riportato da Gianluca DI Marzio, esperto di mercato, pare che il rinnovo contrattuale di Alex Meret sia ormai ai dettagli e che ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 giugno 2022) I nodi da sciogliere in casa Napoli in vista della prossima stagione sono tanti; tra questi c’è sicuramente quello legato alla situazione portieri. Alex, portiere classe ’97, aveva chiesto garanzie riguardo il minutaggio da titolare, ma gli azzurri, inizialmente, hanno preferito capire se ci fossero margini per il rinnovo di David Ospina. Il portiere colombiano, però, per settimane non ha fornito alcuna risposta alla dirigenza azzurra che ha quindi imbastito una trattativa conper il rinnovo. AlexRinnovo (Getty Images) Nelle ultime ore sembrava che Ospina avesse dato segnali di apertura, ma pare che, in casa Napoli, la decisione sia già stata fatta. Secondo quanto riportato da Gianluca DI Marzio, esperto di mercato, pare che il rinnovo contrattuale di Alexsia ormai ai dettagli e che ...

