Spoglio ballottaggi 2022, ora per ora la situazione sul litorale laziale Comune per Comune (Di domenica 26 giugno 2022) Roma – Urne chiuse ai ballottaggi delle elezioni comunali 2022. Al voto per le amministrative erano chiamati oltre 2 milioni di cittadini in 65 Comuni, che hanno votato dalle 7 alle 23. Scrutini subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. I ballottaggi hanno riguardato 59 Comuni nelle Regioni a statuto ordinario (di cui uno inferiore a 15.000 abitanti), sei nelle Regioni a statuto speciale (di cui uno inferiore a 15.000 abitanti). Tredici capoluoghi al voto, Verona, Parma, Monza, Barletta, Lucca, Alessandria, Catanzaro e Como le città più grandi interessate dalla consultazione elettorale. Sul litorale laziale sono 3 i Comuni chiamati al secondo turno: Ardea, Cerveteri e Sabaudia. Ardea A breve saranno diffusi dal Ministero dell'Interno i dati relativi all'affluenza Cerveteri A breve saranno ...

