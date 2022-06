Rimini | rompe la testa della compagna con un mattarello davanti al figlio di 5 mesi

(Di domenica 26 giugno 2022) Ennesima tragedia familiare, questa volta a. Un uomo ha ucciso laa colpi dialdi pochi. Uomini che uccidono le compagne o le ex per la strada – come accaduto a Vicenza a Lidia Miljkovic – mariti che ammazzano le mogli nel sonno o sotto gli occhi dei L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

ChiamamiCittà

... 'Claudio Cecchetto ama Riccione, sono con lui' - VIDEO: fiamme nel residence, 27enne salvata dai Vigili del Fuoco su terrazzino, Più Europa: 5 Si al Referendum Asi...... 'Claudio Cecchetto ama Riccione, sono con lui' - VIDEO: fiamme nel residence, 27enne salvata dai Vigili del Fuoco su terrazzino Asiacquedotto, cantine allagate: Al via ... A Rimini si rompe acquedotto, cantine allagate Un 27enne sudamericano, residente a San Marino, è stato arrestato venerdì sera (24 giugno) dopo aver aggredito una pattuglia della Squadra Volante e dopo aver distrutto una delle auto della Polizia. I ...ll Gruppo Hera è al lavoro per un intervento urgente sulla rete idrica di Rimini. Nelle prime ore di questa mattina si è rotta una condotta idrica in via ...