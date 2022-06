Questo video che sta circolando è del 2018 (il discorso non è direttamente legato alla revisione della Roe v. Wade) (Di domenica 26 giugno 2022) Alcuni video sono così: vengono realizzati, vengono magari visualizzati una prima volta senza fare particolarmente rumore, tornano a essere virali quando le circostanze esterne lo richiedono, riuscendo così ad avere una doppia, una tripla vita (tra l’altro più performante, in termini di visualizzazioni, della prima). È successo, ad esempio, al video della giornalista americana Anahit Misak Kasparian, che ha realizzato Questo discorso sull’aborto per il telegiornale di The Young Turks, un progetto online. Le sue parole risalgono al 2018, ma sul web c’è chi ha collegato il discorso che si può vedere in queste immagini alla revisione della sentenza Roe v. Wade che, di ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 26 giugno 2022) Alcunisono così: vengono realizzati, vengono magari visualizzati una prima volta senza fare particolarmente rumore, tornano a essere virali quando le circostanze esterne lo richiedono, riuscendo così ad avere una doppia, una tripla vita (tra l’altro più performante, in termini di visualizzazioni,prima). È successo, ad esempio, algiornalista americana Anahit Misak Kasparian, che ha realizzatosull’aborto per il telegiornale di The Young Turks, un progetto online. Le sue parole risalgono al, ma sul web c’è chi ha colilche si può vedere in queste immaginisentenza Roe v.che, di ...

Pubblicità

ItaliaViva : La verità storica di questo Paese è che negli ultimi anni c'è chi le cose per le imprese e il lavoro le ha fatte e… - KRUesports : CON TUTTI CON TUTTI, AFFRONTA CHE QUESTO NON È CLASH ROYALE #LaVeladaDelAño2?? - NicolaPorro : ?? Cari commensali, meraviglioso. Guardatevi questo video di #DiMaio e facciamoci grasse risate (VIDEO) ???? - carlo112244 : RT @sissiisissi2: “Da questo punto di vista ci sono le condizioni perché il M5s sia ancora più coerente, compatto e possa esprimere anche a… - Patrizi83078394 : RT @itsmeback_: “Ogni vita porta amore in questo mondo. Ogni bambino porta gioia in una famiglia. Ogni persona merita di essere protetta. E… -