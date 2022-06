(Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu – Ildiera in. Almeno, così credeva quello di Berlino, Franziska Giffey, che ci parla qualche decina di minuti. Prima di accorgersi del fatto che fosse un falso. L’episodio è stato discusso sulla stampa estera (Hromadske International) ma è arrivato anche su quella italiana (Quotidiano Nazionale). Ildie il primo cittadino di Berlino: la chiacchierata surreale Dunque ildiha le sembianze di Vitaly Klychko, ovvero quello originale. Solo che un altro, quello di Berlino, non se ne accorge. E ci parla per quasi mezz’ora in, lo scorso venerdì. Merito di ‘Deep’, tecnologia che con ...

Pubblicità

Il Primato Nazionale

... ma perché voleva mettermela contro… lemale di me ogni giorno ed Elena me lo veniva ... L'avvocato Celeste, inoltre, ha reso noto di aver sentito la sua assistita in. 'Sta ...... ma perché voleva mettermela contro lemale di me ogni giorno ed Elena me lo veniva a ... L'avvocato Celeste, inoltre, ha reso noto di aver sentito la sua assistita in. "Sta bene ... Parlava in videoconferenza con il sindaco di Kiev: ma era un fake Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha spiegato che qualcuno che assomiglia a lui nell’aspetto e nella voce ha condotto delle videochiamate con i suoi colleghi. «Per fortuna non abbiamo trattato di ...La denuncia dello stesso primo cittadino della capitale ucraina. Nel tranello sono finiti, tra gli altri, i sindaci di Berlino e Madrid ...