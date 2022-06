Iginio Massari sta con Flavio Briatore sulla “pizza per ricchi” | “Prezzo troppo basso concorrenza sleale Poi se tu parli con chi fa i conti a fine mese…”

(Di domenica 26 giugno 2022) “L’importante è che lasia buona. La differenza può essere la location. Viva lae basta”. Era finita così, a Porta a Porta, la diatriba tra Gino Soribillo e. Tutto è partito da un video postato su Instagram dal manager: “Per tenere i prezzi così bassi, per vendere unaa quattro euro, che ingredienti usate? Cosa ci mettono dentro questi signori?“. Pronta la replica di Sorbillo e dei napoletani:gratis come risposta a queste parole.dada una parte (fino a 65 euro quella die del suo Crazy) elow cost, molto rinomata, dall’altr, con Sorbillo che definisce laun ...

Pubblicità

massimi89529615 : Iginio Massari difende Briatore sulla “pizza da ricchi” e bacchetta Sorbillo: «Prezzo troppo basso è concorrenza sl… - leggoit : Iginio Massari difende Briatore sulla “pizza da ricchi” e bacchetta Sorbillo: «Prezzo troppo basso è concorrenza sl… - Charlie__427 : RT @voidvalee: SPOILER #obiwankenobi - - - - - - IL RITORNO DI IGINIO MASSARI?? - Valentinacine : RT @voidvalee: SPOILER #obiwankenobi - - - - - - IL RITORNO DI IGINIO MASSARI?? - AltiniAnnalisa : Frolla Milano di Iginio Massari -

ilmessaggero.it

difende Briatore e bacchetta Sorbillo Una pietra messa sopra al sapore di mozzarella filante su una questione di cui si è parlato per giorni che però ha cominciato a rilasciare un po' ...... come ogni anno, realizzato per l'occasione da uno chef famoso: per il 2022 la firma del dessert è di, grande Maestro della Pasticceria Italiana nonché noto personaggio televisivo. il ... Iginio Massari difende Briatore sulla “pizza da ricchi” e bacchetta Sorbillo: «Prezzo troppo basso è concorren Un "discussione" pacata sembrava aver messo fine alla diatriba sul prezzo giusto da dare a una pizza. Ospiti di Porta a Porta, Flavio Briatore con la sua pizza da ricchi a 65 euro ...Un "discussione" pacata sembrava aver messo fine alla diatriba sul prezzo giusto da dare a una pizza. Ospiti di porta a Porta Flavio Briatore con la sua pizza da ricchi a 65 euro ...