Gigi D'Alessio racconta un aneddoto di tanti anni fa: "Andai a casa di un fan e arrivò la Polizia" (Di domenica 26 giugno 2022) Gigi D'Alessio, in notissimo cantante partenopeo ha fatto una rivelazione molto particolare sugli inizi della sua carriera. Sembra che prima di diventare famoso, Gigi abbia voluto ringraziare una persona si essere stata estremamente generosa con lui. Mentre stava per dimostrare la propria gratitudine è giunta la Polizia. Una confessione che ha lasciato a bocca aperta milioni di fan. Gigi D'Alessio ha cominciato la sua carriera molti anni fa. A soli 21 anni ha conseguito il diploma di pianoforte al Conservatorio e solo qualche anno dopo comincia a dirigere l'Orchestra Scarlatti. Ha cercato di emergere nel mondo della musica per molto tempo, facendo una lunga gavetta. Ma l'incontro con Mario Merola gli portò molta fortuna e da quel momento cominciò la ...

