Classifica MXGP | Mondiale Motocross 2022 | Tim Gajser sempre più padrone | +125 su Prado

Pubblicità

OA_Sport : #MXGP, Tim #Gajser detta legge anche in Gara-2, fa suo il GP di Indonesia, e allunga ancora in classifica generale -

... e in questo modo perde punti preziosi per la. Bene Mattia Guadagnini, che era stato ...di Samota - Sumbawa ha già ottenuto un bel margine per proseguire la sua fuga nel Mondialee ......visto andare in archivio gara - 1 della dodicesima tappa della stagione 2022 della: a Samota - Sumbawa, nella prima frazione del GP dell'Indonesia, ad imporsi è il dominatore della...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ottavo posto per Guadagnini e undicesimo Lapucci. Vince Tim Gajser, secondo Prado e terzo Febvre! -1 Cinque decimi tra Prado e Febvre. -1 Solo 8 decimi tra Pr ...Il Mondiale di motocross oggi, domenica 26 giugno, ha appena visto andare in archivio gara-1 della dodicesima tappa della stagione 2022 della MXGP: a Samota-Sumbawa, nella prima frazione del GP dell'I ...