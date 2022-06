Canone Rai, puoi non pagarlo: fai richiesta entro il 30 giugno. La guida (Di domenica 26 giugno 2022) Canone Rai Esiste la possibilità di non pagarlo, è necessaria però la richiesta entro il 30 giungo. Come fare Tra le varie tasse che gli italiani devono pagare c’è anche il Canone Rai. Questa è una tassa che deve pagare chiunque sia in possesso di un televisore. Infatti, tale pagamento non è legato all’utilizzo della Tv, ma al suo possesso. Esiste, però, un modo per pagare una cifra nettamente inferiore, basta richiedere l’esenzione. Tutti i cambiamenti in arrivo per l’imposta sulla televisione statale, adesso è possibile ricevere uno sconto consistente (via WebSource)Il Canone Rai lo devono pagare tutti, o almeno la maggior parte degli italiani. Quasi ogni italiano possiede almeno una tv in casa. L’importo annuale del Canone è di 90 euro, ma ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 giugno 2022)Rai Esiste la possibilità di non, è necessaria però lail 30 giungo. Come fare Tra le varie tasse che gli italiani devono pagare c’è anche ilRai. Questa è una tassa che deve pagare chiunque sia in possesso di un televisore. Infatti, tale pagamento non è legato all’utilizzo della Tv, ma al suo possesso. Esiste, però, un modo per pagare una cifra nettamente inferiore, basta richiedere l’esenzione. Tutti i cambiamenti in arrivo per l’imposta sulla televisione statale, adesso è possibile ricevere uno sconto consistente (via WebSource)IlRai lo devono pagare tutti, o almeno la maggior parte degli italiani. Quasi ogni italiano possiede almeno una tv in casa. L’importo annuale delè di 90 euro, ma ...

Oxanna2003 : RT @GaetanoPuglia: @MT_Meli_ Il bello (o brutto) è che innanzitutto li paghiamo tutti noi con i soldi delle tasse e del canone Rai. Per poi… - giuseppebella : RT @Apndp: Noi il canone lo paghiamo per 12 mesi. La #rai però, a giugno,tira i temi in barca e per 2/3 mesi ci inonda di repliche. Ci potr… - Iacopo_Iappi : RT @Apndp: Noi il canone lo paghiamo per 12 mesi. La #rai però, a giugno,tira i temi in barca e per 2/3 mesi ci inonda di repliche. Ci potr… - Gianna79022742 : RT @Apndp: Noi il canone lo paghiamo per 12 mesi. La #rai però, a giugno,tira i temi in barca e per 2/3 mesi ci inonda di repliche. Ci potr… - MasterAb88 : RT @Apndp: Noi il canone lo paghiamo per 12 mesi. La #rai però, a giugno,tira i temi in barca e per 2/3 mesi ci inonda di repliche. Ci potr… -