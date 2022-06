Pubblicità

zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: tennis tavolo e badminton per l’Italia! Prosegue anche il karate -… - zazoomblog : Badminton Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell’Italia. Quattro azzurri in Algeria - #Badminton #Giochi… - latestachefuma : @laphaelreaoo17 pazzesco se giochi a badminton ti mando il culo - njrlouiss : RT @latestachefuma: se giochi a badminton hai le mie tette culo e figa - latestachefuma : se giochi a badminton hai le mie tette culo e figa -

OA Sport

...19ma edizione deidel Mediterraneo, che si disputa ad Orano, in Algeria: si assegneranno oggi i primi sette titoli tra karate e ginnastica. Le 10 discipline protagoniste saranno:, ......propedeutici esportivi (mini tennis, approccio ad alcune specialità dell'atletica, minivolley,, pallamano, frisbee) Docente Esperto Romagnoli Marina Tutor Merli Cristiana ... Badminton, Giochi del Mediterraneo 2022: due coppie azzurre in semifinale in doppio. Certe due medaglie domani La 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo vede il badminton portare già due medaglie al carniere azzurro: oggi, domenica 26 giugno, ad Orano, in Algeria, si sono disputati i quarti di finale dei to ...19.25 BOCCE – Gruppo A condotto da Francia e Turchia dopo le rispettive vittorie su Tunisia per 12-3 e la rimonta sull’Andorra per 12-11. 18.53 BADMINTON – L’Italia maschile conquista il primo parzial ...