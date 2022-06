Alghero Open 1 Futures | trionfano Bartram | De Greef e Hard

AlguerIT : ALGHERO Alghero Open 1 Futures: seconda giornata -

...riconferma - dichiara il direttore tecnico M° Stefano Piras - dopo l'ottima prestazione all'... 'Nel 2021 la società sportiva, nelle sedi di Olmedo e di, ha formato due diverse squadre ...Luca Arca, Marianna Lauro e Alberto Saja sono i tre italiani ancora in lizza nei principali tabelloni dell'1 Futures, il torneo internazionale di wheelchair tennis che si concluderà domenica sui campi del Tc, organizzato dall'Asdc Sardiniae targato "èambiente". Nel maschile, il ...Oggi giocano rispettivamente i quarti del tabellone maschile e la semifinale femminile dell’Alghero Open 1 Futures. Avversari di giornata, Christoph Wilke e Britta Wend ...Luca Arca, Marianna Lauro e Alberto Saja sono i tre italiani ancora in lizza nei principali tabelloni dell'Alghero Open 1 Futures, il torneo internazionale di ...