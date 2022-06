Si tenta lo scambio a ritmo di Samba | al posto di Arthur un fenomeno puro

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 25 giugno 2022)è un giocatore di grande talento, ma alla Juve ha faticato molto e per questo motivo è ormai pronta la sua cessione all’estero. Molte volte è fondamentale avere un ottimo rapporto con l’allenatore per poter riuscire a emergere completamente, per questo motivo non mi sento assolutamente di poter mettere in croce completamente il brasiliano, un centrocampista che sicuramente tra i più tecnici che si possano trovare in giro per l’Europa, peccato che la sua lentezza abbia fatto in modo che Allegri non lo considerasse minimamente per la prima squadra, per questo motivo sarà fondamentale riuscire ad inserire in qualcheper poter trovare una soluzione adatta. LaPresseLa Juventus vivrà una situazione estremamente complicata quest’estate, tanto è vero che dovrà rinnovare completamente la rosa considerando infatti come ...