Si mette male per l'Ucraina. “Attacchi su tutta la linea”, è il momento decisivo (Di sabato 25 giugno 2022) momento decisivo per la guerra guerra in Ucraina. Durante la notte sarebbero stati lanciati 40 razzi sul territorio di Kiev. A riportarlo il canale di news Ukraine Now, citando media ucraini. I massicci Attacchi contro l'Ucraina, si legge nel canale Telegram del sito, sarebbero stati effettuati dagli aerei russi dal territorio della Bielorussia. Il canale cita il gruppo di monitoraggio "Belarusian Guyun": secondo loro, i bombardieri sarebbero decollati dagli aeroporti della Federazione Russa, entrati nello spazio aereo della Repubblica di Bielorussia, e volati fino al confine con l'Ucraina da dove hanno sparato i missili. Le esplosioni sono state avvertite in molte regioni, tra cui Kiev, Chernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Kharkiv e altre regioni. Secondo quanto riferito, inoltre, ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 giugno 2022)per la guerra guerra in. Durante la notte sarebbero stati lanciati 40 razzi sul territorio di Kiev. A riportarlo il canale di news Ukraine Now, citando media ucraini. I massiccicontro l', si legge nel canale Telegram del sito, sarebbero stati effettuati dagli aerei russi dal territorio della Bielorussia. Il canale cita il gruppo di monitoraggio "Belarusian Guyun": secondo loro, i bombardieri sarebbero decollati dagli aeroporti della Federazione Russa, entrati nello spazio aereo della Repubblica di Bielorussia, e volati fino al confine con l'da dove hanno sparato i missili. Le esplosioni sono state avvertite in molte regioni, tra cui Kiev, Chernihiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Lviv, Kharkiv e altre regioni. Secondo quanto riferito, inoltre, ...

Pubblicità

voglio_andarvia : Il male mette radici quando un uomo pensa di essere migliore di un altro - SelvaticiDebora : Non tutto il male vien per nuocere, comunque: Cristoddìo, da questa svirgolata apostolica, cerca di trarre il megli… - roselili00 : Dal fattaccio ad oggi J ha postato tante foto e lui neanche un like. Oggi improvvisamente ne mette uno. Il 29 si av… - Stay_Nerd : Villains. Il lato oscuro delle fiabe, raccolta di racconti edita da Watson edizioni, mette insieme 18 racconti che… - GalaFan0427 : gente che mette a confronto pippala e hakim zihek state davvero male,per fortuna che fra al massimo 6 giorni dybala… -