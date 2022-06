Salvini | “Dico sì al nucleare e voglio la prima centrale a Milano”

(Di sabato 25 giugno 2022) RAPALLO – “Iosì ale lalache è la capitale dell’innovazione”. Lo ha detto Matteo, segretario della Lega, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a Rapallo. “Ci sono 441 reattori nucleari funzionanti nel mondo, di cui 104 in Europa e 56 solo in Francia. In Italia, zero. E’ necessario che il nostro Paese investa neldi ultima generazione, sicuro e pulito, e vorrei che un futuro reattore fosse ospitato nella mia. Sfido il partito dei No. Cosano Conte, Letta e Renzi?”, ha aggiunto il leader del Carroccio. L'articolo L'Opinionista.

"Iosì al nucleare e la prima centrale la voglio a Milano che è la capitale dell'innovazione". Lo ha detto Matteo, leader della Lega, al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria a ...Timida apertura anche da parte di Conte: "Se si parla di ricerca sul nucleare di nuova generazione ok, ma al momento non sappiamo ancora molto" ...Salvini spiega dove potrebbe essere costruita la prima centrale ... non è possibile che siccome gli olandesi non ne abbiano convenienza ci si dica ne riparliamo in autunno.