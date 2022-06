Renzi e l’ironia su Di Maio: “Farnesina per lui meglio del Cepu” (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Ironia di Mattero Renzi sul cambio di rotta di Luigi Di Maio che ha portato alla scissione del Movimento 5 stelle e alla nascita di ‘Insieme per il futuro’. “Ci sono delle spettacolari conversioni. Era dal tempo della conversione di san Paolo sulla strada di Damasco che non si vedeva una conversione come quella di Di Maio. La Farnesina a Di Maio ha fatto bene, non so quanto Di Maio abbia fatto bene alla Farnesina ma è secondario, ma la Farnesina è stata meglio del Cepu, un corso di recupero straordinario. Paolo cambia nome, si chiama Saulo, arriva, si converte si chiama Paolo. Giggino come si cambierà di nome? Arnaldo (Forlani)? Mariano (Rumor)?”, affermato Renzi, ospite a Rapallo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – Ironia di Matterosul cambio di rotta di Luigi Diche ha portato alla scissione del Movimento 5 stelle e alla nascita di ‘Insieme per il futuro’. “Ci sono delle spettacolari conversioni. Era dal tempo della conversione di san Paolo sulla strada di Damasco che non si vedeva una conversione come quella di Di. Laa Diha fatto bene, non so quanto Diabbia fatto bene allama è secondario, ma laè statadel, un corso di recupero straordinario. Paolo cambia nome, si chiama Saulo, arriva, si converte si chiama Paolo. Giggino come si cambierà di nome? Arnaldo (Forlani)? Mariano (Rumor)?”, affermato, ospite a Rapallo del ...

