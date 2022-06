PayPal | i clienti ora rischiano grosso | l’ultima truffa è terrificante

(Di sabato 25 giugno 2022) Brutte notizie per chi ha aperto un contoe usa solitamente questa modalità di pagamento: spunta l’ennesima bruttaMoltissime persone, in giro per il mondo, sfruttano quotidianamente i servizi di. Vale a dire il metodo di pagamento semplice e veloce che non ha bisogno di una carta di credito vera e propria L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

tecnoandroidit : PayPal: la truffa arriva per tutti, così rubano i vostri dati e i soldi - PayPal in queste ore a subito una nuova… -

... sul sito verymobile.it/very_sim , scegliendo tra le diverse offerte a disposizione con pagamento tramite carta di credito,o anche con una ricarica in contanti. Pubblicità - IVery ...Questi includono carte di credito, carte di debito,, eWallet (Skrill e Neteller), bonifici ...2022 a causa del suo impegno per la sicurezza e la protezione dei dati e delle risorse dei. ...Per aderire a PayPal gli utenti devono attivare un proprio account privato, collegarlo alle proprie finanze e gestirlo on-line senza alcun problema di sorta. Un servizio in remoto che può essere molto ...Peccato però che il numero indicato nella mail non è in alcun modo associato al servizio clienti di PayPal, ma rimanda piuttosto ad un sedicente call center il cui obiettivo è quello di estorcere ...