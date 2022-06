MotoGP, GP Olanda 2022. Pecco Bagnaia in pole position anche ad Assen! Quartararo partirà ancora al suo fianco (Di sabato 25 giugno 2022) Le qualifiche di Assen sono cominciate nell’incertezza più totale. Asfalto asciutto, ma cielo coperto e qualche sporadica gocciolina a cadere qua e là. Quindi tutti subito in pista a girare il più possibile, perché il rischio di un acquazzone è concreto. Al riguardo Enea Bastianini è sfortunatissimo. La sua moto si spegne subito dopo l’uscita dalla pit-lane per un problema elettronico e il riminese deve tornare di corsa nei box, perdendo sei minuti. Q1 – La pioggia alfine non si presenta. Fanno festa le Ktm, perché i due pass per la fase decisiva vengono conquistati da Brad Binder e Miguel Oliveira. Dunque niente da fare per tutti gli italiani impegnati. Luca Marini e Fabio Di Giannantonio scatteranno dalla quinta fila, scortando il deluso Joan Mir (peraltro finito a terra). Il già citato Bastianini e Andrea Dovizioso partiranno dalla sesta linea, mentre Franco Morbidelli e Lorenzo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Le qualifiche di Assen sono cominciate nell’incertezza più totale. Asfalto asciutto, ma cielo coperto e qualche sporadica gocciolina a cadere qua e là. Quindi tutti subito in pista a girare il più possibile, perché il rischio di un acquazzone è concreto. Al riguardo Enea Bastianini è sfortunatissimo. La sua moto si spegne subito dopo l’uscita dalla pit-lane per un problema elettronico e il riminese deve tornare di corsa nei box, perdendo sei minuti. Q1 – La pioggia alfine non si presenta. Fanno festa le Ktm, perché i due pass per la fase decisiva vengono conquistati da Brad Binder e Miguel Oliveira. Dunque niente da fare per tutti gli italiani impegnati. Luca Marini e Fabio Di Giannantonio scatteranno dalla quinta fila, scortando il deluso Joan Mir (peraltro finito a terra). Il già citato Bastianini e Andrea Dovizioso partiranno dalla sesta linea, mentre Franco Morbidelli e Lorenzo ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA IN POLE POSITION ?? 10^ pole in top class per Pecco I risultati ? - LiberoReporter : MotoGp: Pol Espargaró salta Gp Olanda, trauma toracico - Gaebaldi : MotoGp: Pol Espargaró salta Gp Olanda, trauma toracico - FormulaPassion : #MotoGP: la griglia di partenza del #DutchGP - rtl1025 : ??? Francesco #Bagnaia partirà in #poleposition nel #Gp d'#Olanda, undicesima prova del mondiale #MotoGp. -