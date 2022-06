Luisa Ranieri e l’amore per Luca Zingaretti: “Incontrarlo mi ha cambiato la vita” (Di sabato 25 giugno 2022) Luisa Ranieri, 48 anni, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha dedicato al marito sessantenne una pubblica dichiarazione d’amore al marito Luca Zingaretti. L’attrice, tra le protagoniste di È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino da poco arrivato anche su Netflix, è legata al collega da sedici anni. Si sono conosciuti nel 2005 sul set del film tv Cefalonia. All’epoca lei aveva 28 anni, lui (che l’anno prima si era separato da Margherita D’Amico) 42: «È stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite. Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere». I due non hanno mai smesso di credere nel loro amore adulto. Nel 2011 è nata la loro prima figlia Emma, nel 2012 sono diventati marito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 giugno 2022), 48 anni, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha dedicato al marito sessantenne una pubblica dichiarazione d’amore al marito. L’attrice, tra le protagoniste di È stata la mano di Dio, il film di Paolo Sorrentino da poco arrivato anche su Netflix, è legata al collega da sedici anni. Si sono conosciuti nel 2005 sul set del film tv Cefalonia. All’epoca lei aveva 28 anni, lui (che l’anno prima si era separato da Margherita D’Amico) 42: «È stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite. Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere». I due non hanno mai smesso di credere nel loro amore adulto. Nel 2011 è nata la loro prima figlia Emma, nel 2012 sono diventati marito ...

