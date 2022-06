Lotta | Ranking Series Ostia 2022 | Shamil Omarov è terzo nei -65 kg dello stile libero

Leggi su oasport

(Di sabato 25 giugno 2022) Al PalaPellicone disi è conclusa oggi, sabato 25 giugno, la terza tappa delledi: quarta ed ultima giornata dedicata allo, con l’Italia che festeggia ilposto dinei -65 kg. Subito eliminati tutti gli altri azzurri in gara. Nei -65 kgbatte ai quarti l’ucraino Vasyl Shuptar ai punti per 5-2, poi in semifinale cede al portoricano Sebastian Rivera ai punti per 4-5. Nella finale per ilposto l’azzurro sfrutta il ritiro per infortunio del turco Hamza Alaca, giunto dopo 3’00” sul risultato di 4-0 per l’italiano, che sale sul gradino più basso del podio. Non riescono invece a raggiungere le ...