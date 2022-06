La sinistra teme il passato, certa destra il futuro: piantarla col piagnisteo (Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 24 giu – Se tenessimo a mente le sagge parole di Ludwig von Mises, ossia che “la vita degli individui non è fatta di pura felicità” e che “la terra non è il paradiso”, sapremmo che non esistono teorie politiche o modelli economici in grado di renderci, se applicati alla realtà, santi e beati dal principio alla fine dei nostri giorni. Non vi sono mai stati, infatti, imperi, regni o stati nazionali esenti dall’aver dato origine, nel corso della loro storia, a scempi d’ogni genere. Va detto, però, che riconoscere i misfatti della Spagna del siglo de oro non significa sminuire la sua grandezza; ricordare che sotto l’impero romano in molti son finiti crocifissi o sventrati dalle belve al fine di divertire un pubblico di grassi aristocratici, non è sufficiente, naturalmente, per dire che “civiltà romana” e “immondizia” siano sinonimi: siffatte interpretazioni vanno lasciate ai poveri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 giugno 2022) Roma, 24 giu – Se tenessimo a mente le sagge parole di Ludwig von Mises, ossia che “la vita degli individui non è fatta di pura felicità” e che “la terra non è il paradiso”, sapremmo che non esistono teorie politiche o modelli economici in grado di renderci, se applicati alla realtà, santi e beati dal principio alla fine dei nostri giorni. Non vi sono mai stati, infatti, imperi, regni o stati nazionali esenti dall’aver dato origine, nel corso della loro storia, a scempi d’ogni genere. Va detto, però, che riconoscere i misfatti della Spagna del siglo de oro non significa sminuire la sua grandezza; ricordare che sotto l’impero romano in molti son finiti crocifissi o sventrati dalle belve al fine di divertire un pubblico di grassi aristocratici, non è sufficiente, naturalmente, per dire che “civiltà romana” e “immondizia” siano sinonimi: siffatte interpretazioni vanno lasciate ai poveri ...

Pubblicità

IlPrimatoN : E il conto lo si paga ora, in questo presente che pare un ponte traballante tra ciò che non sarà mai più e ciò che,… - gualcap : questo ruolo è questione più complessa e credo si dipanerà nel tempo. Sul fronte interno invece vige, seconde me, u… - SurrexitVere : @brunomastro @fabius10scudi @vincenzo_61 @makkox @Fedez Che dici? Prima o poi la dittatura culturale di sinistra si… - ilgalaverna : @Paolo_r10 Quindi come diresti? Che la sinistra francese 'ha guadagnato tanti voti', pero' non ha vinto? Allora de… - papel61 : RT @pietrogranero: @mbartolotta63 @pdnetwork @EnricoLetta Più che imbarazzato mister Letta è fortemente dispiaciuto per la sconfitta di Mac… -