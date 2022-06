Da mal di vacanza a Covid, servono più reparti di pediatria in località estive (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Mal di vacanze’, ovvero disturbi di adattamento ad un posto nuovo frequenti nei bambini. Ma anche Covid, post Covid e tutte le difficoltà della pandemia che hanno reso più fragili i nostri bimbi e ragazzi. Per tutto questo i luoghi di vacanza italiani, che quest’anno saranno più gettonati, dovrebbero rafforzare l’assistenza pediatrica. In particolare dovrebbero potenziare i reparti di pediatria le località con ‘Bandiera verde 2022’, vessillo che indica le spiagge adatte ai piccoli e scelte dai pediatri. È l’appello lanciato da Italo Farnetani, docente di pediatria presso l’università di Malta e ideatore delle Bandiere verdi, in occasione di una conferenza stampa sull’iniziativa tenuta oggi a San Benedetto del Tronto. Farnetani ha raccomandato che i ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Mal di vacanze’, ovvero disturbi di adattamento ad un posto nuovo frequenti nei bambini. Ma anche, poste tutte le difficoltà della pandemia che hanno reso più fragili i nostri bimbi e ragazzi. Per tutto questo i luoghi diitaliani, che quest’anno saranno più gettonati, dovrebbero rafforzare l’assistenza pediatrica. In particolare dovrebbero potenziare idilecon ‘Bandiera verde 2022’, vessillo che indica le spiagge adatte ai piccoli e scelte dai pediatri. È l’appello lanciato da Italo Farnetani, docente dipresso l’università di Malta e ideatore delle Bandiere verdi, in occasione di una conferenza stampa sull’iniziativa tenuta oggi a San Benedetto del Tronto. Farnetani ha raccomandato che i ...

