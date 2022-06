Chiese, cinema, borghi: pioggia di fondi Pnrr nel Sannio. TUTTI I PROGETTI PREMIATI DAL MIBAC (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 1,8 miliardi di euro per recuperare a valorizzare 274 cinema, 348 teatri, 120 musei, 310 borghi, 134 parchi e giardini pubblici, 257 tra luoghi di culto, torri e campanili, 286 Chiese del Fec (Ministero dell’Interno). A dare i numeri è il Ministero della Cultura che ha pubblicato i decreti di assegnazione delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Una pioggia di fondi di cui beneficerà in maniera consistente anche il territorio sannita considerati i numerosi PROGETTI ammessi a finanziamento dal MIBAC. Particolarmente felici, per il Beneventano, le scelte compiute dal dicastero di Dario Franceschini per quanto riguarda le proposte di adeguamento sismico di luoghi di culto, torri e campanili. La ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 1,8 miliardi di euro per recuperare a valorizzare 274, 348 teatri, 120 musei, 310, 134 parchi e giardini pubblici, 257 tra luoghi di culto, torri e campanili, 286del Fec (Ministero dell’Interno). A dare i numeri è il Ministero della Cultura che ha pubblicato i decreti di assegnazione delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Unadidi cui beneficerà in maniera consistente anche il territorio sannita considerati i numerosiammessi a finanziamento dal. Particolarmente felici, per il Beneventano, le scelte compiute dal dicastero di Dario Franceschini per quanto riguarda le proposte di adeguamento sismico di luoghi di culto, torri e campanili. La ...

