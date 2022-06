Bologna Ilicic, l’idea rossoblù per portare l’attaccante in Emilia: i dettagli (Di sabato 25 giugno 2022) Il Bologna fa sul serio per Ilicic e starebbe pensando a una proposta importante per convincere lo Sloveno ad accettare Il futuro di Ilicic sarà sicuramente lontano da Bergamo e dall’Atalanta. Il Bologna ci sta provando per portare lo Sloveno in Emilia. Un colpo da 90 per i rossoblù che puntano sulla voglia di riscatto dell’attaccante. Sartori è pronto a offrire 1.6 milioni per un anno con opzione per il secondo. Questa l’idea dei rossoblù come riportato da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) Ilfa sul serio pere starebbe pensando a una proposta importante per convincere lo Sloveno ad accettare Il futuro disarà sicuramente lontano da Bergamo e dall’Atalanta. Ilci sta provando perlo Sloveno in. Un colpo da 90 per iche puntano sulla voglia di riscatto del. Sartori è pronto a offrire 1.6 milioni per un anno con opzione per il secondo. Questadeicome riportato da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

