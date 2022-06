Wta Eastbourne 2022, stop in semifinale per Camila Giorgi: è dominio Ostapenko in due set (Di venerdì 24 giugno 2022) Per il secondo anno consecutivo Camila Giorgi si ferma in semifinale nel Wta 500 di Eastbourne. La tennista nativa di Macerata oggi nulla ha potuto contro una Jelena Ostapenko apparsa in grande spolvero sin dalle prime battute del match e che ha chiuso con il punteggio di 6-2 6-2 in appena 1h e 9? di gioco. Partita mai in discussione, con la lettone che ha sommerso di vincenti la nostra tennista e vola in finale, dove ad attenderla ci sarà Petra Kvitova. PRIMO SET – La sfida vede un buon livello messo in mostra da entrambe le sfidanti nei primi minuti, con un buon numero di prime e tanti colpi vincenti che ci accompagnano fino al quinto game. Qui però inizia il monologo da parte dell’ex campionessa del Roland Garros, che dopo aver ottenuto a 30 il break nel sesto gioco non si guarda più indietro: ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Per il secondo anno consecutivosi ferma innel Wta 500 di. La tennista nativa di Macerata oggi nulla ha potuto contro una Jelenaapparsa in grande spolvero sin dalle prime battute del match e che ha chiuso con il punteggio di 6-2 6-2 in appena 1h e 9? di gioco. Partita mai in discussione, con la lettone che ha sommerso di vincenti la nostra tennista e vola in finale, dove ad attenderla ci sarà Petra Kvitova. PRIMO SET – La sfida vede un buon livello messo in mostra da entrambe le sfidanti nei primi minuti, con un buon numero di prime e tanti colpi vincenti che ci accompagnano fino al quinto game. Qui però inizia il monologo da parte dell’ex campionessa del Roland Garros, che dopo aver ottenuto a 30 il break nel sesto gioco non si guarda più indietro: ...

Pubblicità

Eurosport_IT : CAMILA ANCORA IN SEMIFINALE ?????? Giorgi in poco più di un'ora sbriga la pratica Tomova e accede alla 20esima semifi… - Eurosport_IT : ?? Seconda semi di fila ad Eastbourne ?? 20esima semifinale WTA ?? 5a in un WTA 500 Forza Camila ?????? #Giorgi |… - WeAreTennisITA : Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Mugu… - sportface2016 : #WtaEastbourne, stop in semifinale per #Giorgi: #Ostapenko domina in due set - livetennisit : WTA 500 Eastbourne: Ostapenko domina Giorgi, niente finale per l’azzurra -