Wimbledon 2022, il programma: lunedì Djokovic aprirà il Centrale, martedì l’esordio di Berrettini (Di venerdì 24 giugno 2022) Mancano meno di 72 ore all’inizio dell’edizione 2022 di Wimbledon, e dopo il sorteggio dei tabelloni principali è giunto il momento di dedicarsi al programma delle prime due giornate. L’ordine di gioco ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma la tradizione dei Championships ci permette già di conoscere chi aprirà le danze sul Campo Centrale nella giornata di lunedì: sarà il campione uscente Novak Djokovic, opposto al coreano Kwon. Per quanto concerne i nostri colori ci sarà quindi l’esordio di Jannik Sinner contro Wawrinka, di Fabio Fognini contro Griekspoor e infine il primo match in un main draw slam di Andrea Vavassori contro Tiafoe. Scenderanno invece in campo martedì Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 giugno 2022) Mancano meno di 72 ore all’inizio dell’edizionedi, e dopo il sorteggio dei tabelloni principali è giunto il momento di dedicarsi aldelle prime due giornate. L’ordine di gioco ufficiale non è ancora stato pubblicato, ma la tradizione dei Championships ci permette già di conoscere chile danze sul Camponella giornata di: sarà il campione uscente Novak, opposto al coreano Kwon. Per quanto concerne i nostri colori ci sarà quindidi Jannik Sinner contro Wawrinka, di Fabio Fognini contro Griekspoor e infine il primo match in un main draw slam di Andrea Vavassori contro Tiafoe. Scenderanno invece in campoMatteo, Lorenzo Musetti e ...

