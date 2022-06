Un ex di Mediaset è il nuovo numero uno di Atresmedia (Di venerdì 24 giugno 2022) El Mundo, di Eduardo Fernandez, pagina 34 Javier Bardají sostituisce Silvio González come CEO di Atresmedia. Il consiglio di amministrazione del gruppo di comunicazione ha deciso ieri di nominare l’attuale direttore generale come massimo dirigente dell’azienda, solo al di sotto del presidente José Creuheras. Nella società Antena 3 e La Sexta, la successione viene interpretata come una successione attesa e tranquilla, dato che González sta per compiere 65 anni. Tuttavia, egli rimane nel gruppo come vicepresidente esecutivo, con competenze in materia di innovazione e diversificazione, anche se il grosso dell’attività è ora nelle mani di Bardají. Atresmedia ha tenuto una riunione del Consiglio di amministrazione per votare a favore della nomina, che è stata successivamente trasmessa al Comitato di gestione della società e notificata alla Commissione ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 giugno 2022) El Mundo, di Eduardo Fernandez, pagina 34 Javier Bardají sostituisce Silvio González come CEO di. Il consiglio di amministrazione del gruppo di comunicazione ha deciso ieri di nominare l’attuale direttore generale come massimo dirigente dell’azienda, solo al di sotto del presidente José Creuheras. Nella società Antena 3 e La Sexta, la successione viene interpretata come una successione attesa e tranquilla, dato che González sta per compiere 65 anni. Tuttavia, egli rimane nel gruppo come vicepresidente esecutivo, con competenze in materia di innovazione e diversificazione, anche se il grosso dell’attività è ora nelle mani di Bardají.ha tenuto una riunione del Consiglio di amministrazione per votare a favore della nomina, che è stata successivamente trasmessa al Comitato di gestione della società e notificata alla Commissione ...

Pubblicità

elio_vito : Ma come? Renzi diceva che era il nuovo Rinascimento! - ElenaGrazi1 : - LauraAct63 : RT @MediasetTgcom24: Angela da Mondello di nuovo positiva al Covid e questa volta è ricoverata in ospedale - avespartacus : RT @sportmediaset: San Siro, 3 miliardi per il progetto: nuovo ostacolo per Inter e Milan #sansiro #inter #milan #sportmediaset https://t.… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Biden annuncia nuovo invio di armi #russiameridionale #finlandia #novoshakhtinsk #russo #lituania https://t.… -