Ultime Notizie – Roma | scritte no vax sui muri dello Spallanzani

(Di venerdì 24 giugno 2022)no vax sui. “Stanotte sono stati imbrattati idell’entrata dell’Istituto” di“con frasi choc e farneticazioni” di stampo no vax, dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Condanno fortemente questo gesto vile e auspico che gli autori siano presto individuati. Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di tutti”. “Propaganda vaccinale per diritti e libertà atto criminale”, è una delle. E ancora: “I vaccini uccidono”, “Vax uguale morte”, “Vaccino forzato uguale sterminio legalizzato”, e infine “Vaxate i bambini siete mostri assassini”. “Leintimidatorie ...

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sole24ore : ?? Le forze ucraine hanno ricevuto l’ordine di ritirarsi dalla città strategica di Severodonetsk, nell’Ucraina orien… - sole24ore : ?? Le parole del premier ungherese, #ViktorOrban, in un video su Facebook: - 1italiano1 : Sony WH-1000XM5, il suono senza rumori. Ultime cuffie della serie con un 'noise conceling' mai sentito | #ANSA - fabietto68 : RT @Reale_Scenari: #24giugno Nella foto (Google) ultime news Italia su #Assange Mancano le maggiori testate. Malgrado impegno associazioni… -

... il 3 giugno): una delletappe del "16 tons tour Europe", che era partito a gennaio dal ...Jones London's Burning Capital Radio White Riot Segui Rockol su Instagram per non perderti le...TEMI: allagamenti fvg auto bloccata pozzuolo meteo fvgfvg temporali fvg vigili del fuoco fvgTemporali e allagamenti in Fvg auto resta bloccata in un sottopasso Esce di strada ...Durante il periodo di maggiore chiusura della pandemia mondiale, quando la WWE non aveva la possibilità nemmeno di ammetere il proprio pubblico all'interno dei palazzetti e delle arene nella quale ...Se così fosse, sarebbe il primo sequel della serie fantasy, dopo i diversi prequel annunciati o messi in cantiere negli ultimi anni, il primo dei quali, House of the Dragon, arriverà in tv ad agosto.