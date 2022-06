Tour in Sicilia dove, dopo il bagno di sole, si fa un tuffo tra strepitosi siti archeologici, i capolavori barocchi di Scicli e Noto e le antiche saline di Marsala (Di venerdì 24 giugno 2022) La Sicilia occidentale è un caleidoscopio di colori, di paesaggi che mutano e si ricompongono di continuo man mano che si attraversano i suoi comuni. Un viaggio tra Selinunte, Mazara del Vallo, Marsala, Agrigento, regala esperienze intense, vissute in luoghi ancora poco conosciuti e in spiagge lunghissime e solitarie, come quella della Riserva Naturale della Foce del Fiume Platani, che si allunga tra Borgo Bonsignore e l ‘imponente falesia calcarea di Capo Bianco, a picco sul mare, alla sommità della quale si trova l‘acropoli di Eraclea Minoa, col suo teatro greco. Sicilia, come in un quadro di Giorgio de Chirico Selinunte, un tempo dell’antica città greca. Qui si trova il Parco archeologico più grande d’Europa. I ruderi della città si trovano sul territorio del comune di Castelvetrano, nella parte meridionale della provincia di ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 giugno 2022) Laoccidentale è un caleidoscopio di colori, di paesaggi che mutano e si ricompongono di continuo man mano che si attraversano i suoi comuni. Un viaggio tra Selinunte, Mazara del Vallo,, Agrigento, regala esperienze intense, vissute in luoghi ancora poco conosciuti e in spiagge lunghissime e solitarie, come quella della Riserva Naturale della Foce del Fiume Platani, che si allunga tra Borgo Bonsignore e l ‘imponente falesia calcarea di Capo Bianco, a picco sul mare, alla sommità della quale si trova l‘acropoli di Eraclea Minoa, col suo teatro greco., come in un quadro di Giorgio de Chirico Selinunte, un tempo dell’antica città greca. Qui si trova il Parco archeologico più grande d’Europa. I ruderi della città si trovano sul territorio del comune di Castelvetrano, nella parte meridionale della provincia di ...

Pubblicità

MondoPalermo : #Palermo L’ex iena Ismaele La Vardera a bordo di una Panda in tour politico per il Palermitano - v3rd3acqua : RT @Alternativa_it: Oggi pomeriggio saremo a #Palermo per l'ultima tappa del nostro Tour della pace! Vi aspettiamo alle 18.30, in Piazza Ve… - RaphaelRaduzzi : RT @Alternativa_it: Oggi pomeriggio saremo a #Palermo per l'ultima tappa del nostro Tour della pace! Vi aspettiamo alle 18.30, in Piazza Ve… - apogeo2012 : RT @Alternativa_it: Oggi pomeriggio saremo a #Palermo per l'ultima tappa del nostro Tour della pace! Vi aspettiamo alle 18.30, in Piazza Ve… - LauraGi63815697 : RT @Alternativa_it: Oggi pomeriggio saremo a #Palermo per l'ultima tappa del nostro Tour della pace! Vi aspettiamo alle 18.30, in Piazza Ve… -