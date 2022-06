Terrorismo, arrestato è perito chimico: “Italiano radicalizzato via web” (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ un perito tecnico chimico il giovane finito ai domiciliari nell’inchiesta della procura di Trento che ha portato all’operazione anti Terrorismo dei carabinieri del Ros. E’ emerso nel corso della conferenza stampa sull’indagine. “C’è stato un percorso di radicalizzazione violenta dell’indagato che si è via via accostato all’ideologia dello Stato islamico fino al giuramento della fedeltà all’Is nelle mani virtuali di un appartenente allo Stato islamico. Questo percorso lo porta ad assumere posizioni più radicali”, ha spiegato il comandante del Ros, generale Pasquale Angelosanto. L’indagato, spiega il comandante del Ros, sia “per la sua formazione, è un perito tecnico chimico, sia per il luogo di lavoro frequentato, riesce ad approvvigionarsi di sostanze chimiche precursori per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ untecnicoil giovane finito ai domiciliari nell’inchiesta della procura di Trento che ha portato all’operazione antidei carabinieri del Ros. E’ emerso nel corso della conferenza stampa sull’indagine. “C’è stato un percorso di radicalizzazione violenta dell’indagato che si è via via accostato all’ideologia dello Stato islamico fino al giuramento della fedeltà all’Is nelle mani virtuali di un appartenente allo Stato islamico. Questo percorso lo porta ad assumere posizioni più radicali”, ha spiegato il comandante del Ros, generale Pasquale Angelosanto. L’indagato, spiega il comandante del Ros, sia “per la sua formazione, è untecnico, sia per il luogo di lavoro frequentato, riesce ad approvvigionarsi di sostanze chimiche precursori per ...

