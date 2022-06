“Siete mostri assassini”: imbrattati con scritte no vax i muri dello Spallanzani di Roma. Speranza: “Inaccettabile. Solidarietà ai sanitari” (Di venerdì 24 giugno 2022) Un gruppo di ignoti durante la notte tra il 23 e il 24 giugno, ha imbrattato le mura dell’ospedale Spallanzani di Roma. “I vaccini uccidono” e ancora “Propaganda vaccinale è atto criminale”, “Vaxate i bambini, Siete mostri assassini” e “Vaccino forzato è sterminio legalizzato”. Sono solo alcune delle scritte, realizzate con una vernice rossa spray, e apparse davanti all’Istituto di malattie infettive. Il tutto è stato firmato con una W racchiusa dentro ad un cerchio. Carabinieri, polizia e uomini della polizia scientifica sono già intervenuti sul posto per i primi rilievi. “Frasi choc e farneticazioni di stampo no vax” ha commentato l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato. “Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 giugno 2022) Un gruppo di ignoti durante la notte tra il 23 e il 24 giugno, ha imbrattato le mura dell’ospedaledi. “I vaccini uccidono” e ancora “Propaganda vaccinale è atto criminale”, “Vaxate i bambini,” e “Vaccino forzato è sterminio legalizzato”. Sono solo alcune delle, realizzate con una vernice rossa spray, e apparse davanti all’Istituto di malattie infettive. Il tutto è stato firmato con una W racchiusa dentro ad un cerchio. Carabinieri, polizia e uomini della polizia scientifica sono già intervenuti sul posto per i primi rilievi. “Frasi choc e farneticazioni di stampo no vax” ha commentato l’assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato. “Questi vigliacchi non hanno rispetto di chi in prima fila sta combattendo per difendere la salute di ...

