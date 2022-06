MotoGP, orari qualifiche 25 giugno: programma GP Olanda 2022, tv streaming, guida Sky e TV8 (Di venerdì 24 giugno 2022) Con le sessioni di prove libere odierne ha ufficialmente preso il via il Gran Premio di Olanda 2022 del Motomondiale; sinora si sono svolte soltanto le prime prove per le tre categorie coinvolte (Moto3, Moto2 e MotoGP) e nel pomeriggio si terrà la seconda sessione, ma iniziamo a proiettarci verso la giornata di domani. Nella mattinata di sabato 25 giugno si svolgeranno le FP3, ma l’attesa, naturalmente, è tutta per le qualifiche, per ogni categoria, che determineranno la griglia di partenza della gara in programma domenica, l’appuntamento al termine del quale arriveranno gli attesi verdetti da Assen. Moto3, MotoGP e Moto2 scenderanno in pista nell’ordine appena menzionato, a partire dalle ore 12:35, per contendersi la pole position (con l’aggiunta delle FP4 nel caso ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 giugno 2022) Con le sessioni di prove libere odierne ha ufficialmente preso il via il Gran Premio didel Motomondiale; sinora si sono svolte soltanto le prime prove per le tre categorie coinvolte (Moto3, Moto2 e) e nel pomeriggio si terrà la seconda sessione, ma iniziamo a proiettarci verso la giornata di domani. Nella mattinata di sabato 25si svolgeranno le FP3, ma l’attesa, naturalmente, è tutta per le, per ogni categoria, che determineranno la griglia di partenza della gara indomenica, l’appuntamento al termine del quale arriveranno gli attesi verdetti da Assen. Moto3,e Moto2 scenderanno in pista nell’ordine appena menzionato, a partire dalle ore 12:35, per contendersi la pole position (con l’aggiunta delle FP4 nel caso ...

