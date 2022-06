Isola dei Famosi, cosa è successo tra Edoardo ed Estefania? L’ultimo scoop (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, c’è certamente Edoardo Tavassi. Ad un passo dalla finale, l’ex naufrago ha dovuto abbandonare l’Isola per un grave infortunio. Nonostante il suo ritorno in Italia, Edoardo continua a far parlare di sé. cosa È successo TRA LUI ED Estefania? – Nelle ultime puntate a dover dire addio L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione dell’dei, c’è certamenteTavassi. Ad un passo dalla finale, l’ex naufrago ha dovuto abbandonare l’per un grave infortunio. Nonostante il suo ritorno in Italia,continua a far parlare di sé.TRA LUI ED? – Nelle ultime puntate a dover dire addio L'articolo

Pubblicità

_Nico_Piro_ : la reazione russa sarebbe imprevedibile; analisti in mala fede hanno criticato russi nella prima fase guerra per ma… - trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - AngoloDV : Isola dei Famosi: Alessandro Iannoni mette a tacere le critiche #isoladeifamosi #isola #alessandroiannoni… - Ariel48536344 : RT @JamesLucasIT: Levanzo è un'isola appartenente all'arcipelago delle isole Egadi, in Sicilia. Sulla costa si trova la Grotta del Genoves… - ParliamoDiNews : Chi sarà il vincitore Isola dei Famosi 2022/ Nicolas Vaporidis favorito ma... #sarà #vincitore #isola #famosi #2022… -