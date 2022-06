Il paradosso dei robot (Di venerdì 24 giugno 2022) La forte crescita dell’automazione nell’industria rischia di essere accelerata dall’attuale carenza di lavoratori. Non solo: le nuove tecnologie richiedono competenze specifiche ancora troppo poco diffuse in Italia. Così molte imprese che utilizzano questi sistemi evoluti finiscono per delocalizzare in Paesi a più alto «quoziente tecnologico». E i nostri talenti specializzati le seguono. Tutti vogliono l’industria 4.0, ipertecnologica, gli uomini lontani dal vecchio tornio, sganciati dalle tradizionali catene di montaggio, meno tute blu e più colletti bianchi. A parole. Quando si tratta di attuarla, manca il personale specializzato perché non è stato investito in formazione. Così, mentre l’Europa spinge sulle aziende verdi, su una nuova figura di operai «scienziati delle macchine», i fondi del Piano nazionale di ripresa a resilienza vanno ovunque, tranne che lì dove dovrebbero ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 giugno 2022) La forte crescita dell’automazione nell’industria rischia di essere accelerata dall’attuale carenza di lavoratori. Non solo: le nuove tecnologie richiedono competenze specifiche ancora troppo poco diffuse in Italia. Così molte imprese che utilizzano questi sistemi evoluti finiscono per delocalizzare in Paesi a più alto «quoziente tecnologico». E i nostri talenti specializzati le seguono. Tutti vogliono l’industria 4.0, ipertecnologica, gli uomini lontani dal vecchio tornio, sganciati dalle tradizionali catene di montaggio, meno tute blu e più colletti bianchi. A parole. Quando si tratta di attuarla, manca il personale specializzato perché non è stato investito in formazione. Così, mentre l’Europa spinge sulle aziende verdi, su una nuova figura di operai «scienziati delle macchine», i fondi del Piano nazionale di ripresa a resilienza vanno ovunque, tranne che lì dove dovrebbero ...

Pubblicità

ItaliaViva : I grillini sono finiti e questo non mi fa soffrire così tanto. Il grillismo è tutto e il suo contrario. Di Maio poi… - clarainbeta : [Vandali come ce ne sono tanti?!] Entrando in pieno nel paradosso dei trending topic #socialmedia mi chiedo se era… - federico_neuefr : @bettini_marco @di_reddito Tira fuori la dichiarazione dei redditi! Tutti quelli che twittano cose del genere di so… - lucabattanta : La de-contizzazione nei centri di potere prosegue senza sosta. Il primo ad esser fatto fuori sarà Arcuri, da Invita… - RobertoZambon12 : RT @simonleboh: @CarloCalenda L'ingresso di un qualunque Paese nella UE deve soddisfare i criteri di Copenaghen sullo Stato di diritto e su… -