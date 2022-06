“Credo che la gioia sia una scoperta recente”. Brad Pitt svela di aver sofferto di depressione e solitudine (Di venerdì 24 giugno 2022) Cosa c’è dietro le luci della ribalta? Dietro il successo e i ruoli indimenticabili? Non sempre ciò che si vede è quello che realmente c’è. Anzi, spesso non è così. Lo si capisce ogni volta che un vip parla della sua sfera privata, ogni volta che una persona famosa e ammirata decide di offrire un pezzo di sé reale. Così ha fatto Brad Pitt che ha svelato di aver sofferto di depressione e solitudine. Raccontandosi come mai prima d’ora. Brad Pitt, ha sofferto di depressione e solitudine L’intervista è stata realizzata per GQ, all’attore infatti è stata dedicata la cover di agosto. Lì Brad Pitt si è confidato sulla sua vita restituendo un ritratto sincero ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 giugno 2022) Cosa c’è dietro le luci della ribalta? Dietro il successo e i ruoli indimenticabili? Non sempre ciò che si vede è quello che realmente c’è. Anzi, spesso non è così. Lo si capisce ogni volta che un vip parla della sua sfera privata, ogni volta che una persona famosa e ammirata decide di offrire un pezzo di sé reale. Così ha fattoche hato didi. Raccontandosi come mai prima d’ora., hadiL’intervista è stata realizzata per GQ, all’attore infatti è stata dedicata la cover di agosto. Lìsi è confidato sulla sua vita restituendo un ritratto sincero ...

