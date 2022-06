Carlo costretto a lasciare la sua abitazione per un incendio divampato nel suo condominio di Villaricca: “sono disabile e non trovo una sistemazione, aiutatemi” (Di venerdì 24 giugno 2022) Senza corrente, senza ascensore e con tanti disagi dopo l’incendio divampato un mese fa all’ultimo piano di questa palazzina di Villaricca. Da quel momento i condomini dello stabile sono stati abbandonati con tante difficoltà. Qui vivono persone anziane e con disabilità. Da quel giorno la vita di queste persone è cambiata. Poi c’è c’è Carlo, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 giugno 2022) Senza corrente, senza ascensore e con tanti disagi dopo l’un mese fa all’ultimo piano di questa palazzina di. Da quel momento i condomini dello stabilestati abbandonati con tante difficoltà. Qui vivono persone anziane e con disabilità. Da quel giorno la vita di queste persone è cambiata. Poi c’è c’è, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

