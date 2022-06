Ascesa e morte di una setta

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 giugno 2022) È durata troppo, un decennio, ma alla fine la farsa a 5 Stelle evapora così come si era raggrumata: senza un refolo di dignità da parte di nessuno. Dice il giuda azzimato, Di Maio: il movimento si è radicalizzato. Unanata dai latrati di un comico con gli occhi fuor dalle orbite e un paio di slogan assassini: vi facciamo fuori tutti, vi veniamo a prendere arrendetevi. E poi le liste di proscrizione, i dazebao alla cinese con le facce dei giornalisti da abbattere. Forse Di Maio vuole dire: il movimento si è radicalizzato nel non saper stare al mondo, io invece ho imparato e mi metto dalla parte di Draghi, che definivo lo sgherro della finanza mondiale, e del suo protettore Mattarella di cui volevo l’impeachement. Senza imbarazzi, come chi non ha una faccia, del resto la stampa attendista, che tira avanti coi sussidi governativi, l’ha subito perdonato o meglio ...