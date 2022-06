Si cerca una sistemazione per Kean e dalla Spagna ci credono (Di giovedì 23 giugno 2022) Moise Kean è stato un giocatore molto deludente in questa stagione, ma la Juve crede che può essere venduto in questa finestra di mercato. La Juventus ha bisogno di tornare il prima possibile a essere una squadra competitiva e che possa vincere ancora una volta il campionato, anche perché dopo 9 anni di trionfi consecutivi rimanere per due stagioni a secco è un qualcosa davvero di molto difficile d’accettare, con Moise Kean che avrebbe dovuto essere uno di quei giocatori in grado di rialzare il livello dei bianconeri, ma che purtroppo non è stato in grado di dimostrare tutto il proprio valore, per questo motivo si cercherà una soluzione per l’immediato. Moise Kean Juventus (LaPresse)La maglia della Juventus è sicuramente una di quelle che pesa più di tutte, perché non tutti i giocatori sono in grado di poter dimostrare pienamente di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 23 giugno 2022) Moiseè stato un giocatore molto deludente in questa stagione, ma la Juve crede che può essere venduto in questa finestra di mercato. La Juventus ha bisogno di tornare il prima possibile a essere una squadra competitiva e che possa vincere ancora una volta il campionato, anche perché dopo 9 anni di trionfi consecutivi rimanere per due stagioni a secco è un qualcosa davvero di molto difficile d’accettare, con Moiseche avrebbe dovuto essere uno di quei giocatori in grado di rialzare il livello dei bianconeri, ma che purtroppo non è stato in grado di dimostrare tutto il proprio valore, per questo motivo si cercherà una soluzione per l’immediato. MoiseJuventus (LaPresse)La maglia della Juventus è sicuramente una di quelle che pesa più di tutte, perché non tutti i giocatori sono in grado di poter dimostrare pienamente di ...

