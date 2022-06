Quota 100 meno cara del previsto. Ma serve una riforma vera (Di giovedì 23 giugno 2022) Ha coinvolto meno persone di quanto ci si attendeva, ma è anche costata molto meno del previsto. Quota 100, la misura introdotta dal Governo Conte I per compensare parte dei sacrifici fatti con la Legge Fornero e accelerare il ricambio generazionale tra gli occupati nel Paese, ha aperto le porte della pensione a quasi 380mila lavoratori in tre anni, al costo effettivo di 23,2 miliardi, cioè dieci meno di quanto stimato nel decreto 4/2019. Quota 100 ha coinvolto meno persone di quanto ci si attendeva Il calcolo arriva da uno studio di Inps e Upb che sottolinea comunque come l’importo speso sia più basso di soli 5 miliardi rispetto alle attese se si tiene conto dei definanziamenti decisi solo pochi mesi dopo nell’ambito della Nadef 2019 e nella legge di bilancio per il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Ha coinvoltopersone di quanto ci si attendeva, ma è anche costata moltodel100, la misura introdotta dal Governo Conte I per compensare parte dei sacrifici fatti con la Legge Fornero e accelerare il ricambio generazionale tra gli occupati nel Paese, ha aperto le porte della pensione a quasi 380mila lavoratori in tre anni, al costo effettivo di 23,2 miliardi, cioè diecidi quanto stimato nel decreto 4/2019.100 ha coinvoltopersone di quanto ci si attendeva Il calcolo arriva da uno studio di Inps e Upb che sottolinea comunque come l’importo speso sia più basso di soli 5 miliardi rispetto alle attese se si tiene conto dei definanziamenti decisi solo pochi mesi dopo nell’ambito della Nadef 2019 e nella legge di bilancio per il ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? '30mila redditi di cittadinanza a falsi poveri. 5.6 miliardi truffati su #bonus (in testa 110%). Flop Quota 100 c… - francescoseghez : Differenza tra stima beneficiari di Quota 100 e quanti veramente ne hanno usufruito dice tante cose: 1) Confusion… - SecondaAlla : @marattin @Nicola23453287 Ma non vi vergognate a fare questi discorsi??? Voi prendete la pensione (vitalizi) x ess… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Entro il 2025 i pensionati con Quota 100 potrebbero diventare in totale 450 mila, per una spesa totale di 23 miliardi… - Rogpiton : @NicolaGasparro @OGiannino Scusa, quota 100 significava 39 di contributi e 61 di età Se andavi con i parametri del… -