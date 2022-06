Quando il video di una telecamera di sorveglianza diventa prova in un processo (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - La privacy? C'è, ma non si vede. La si invoca, ma non la si applica. Esiste, ma viene grandemente disattesa. Ci si appella, ma senza esito. Anche Quando, probabilmente, non sarebbe il caso. Perché si rivela in sé controproducente. Per i diritti dei singoli o della collettività. Specie Quando si tratta di una materia delicata come la videosorveglianza, dalle cui risultanze si potrebbero però risolvere molti casi spinosi. Rintracciando magari i colpevoli di delitti alla persona così come al patrimonio o i responsabili di incidenti stradali. Perché, lo si voglia o no, nella quasi totalità dei casi la videosorveglianza comunque “è una delle principali fonti di prova”. Può consentire di identificare i colpevoli, ricostruire le dinamiche dell'accaduto, rivelare ... Leggi su agi (Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - La privacy? C'è, ma non si vede. La si invoca, ma non la si applica. Esiste, ma viene grandemente disattesa. Ci si appella, ma senza esito. Anche, probabilmente, non sarebbe il caso. Perché si rivela in sé controproducente. Per i diritti dei singoli o della collettività. Speciesi tratta di una materia delicata come la, dalle cui risultanze si potrebbero però risolvere molti casi spinosi. Rintracciando magari i colpevoli di delitti alla persona così come al patrimonio o i responsabili di incidenti stradali. Perché, lo si voglia o no, nella quasi totalità dei casi lacomunque “è una delle principali fonti di”. Può consentire di identificare i colpevoli, ricostruire le dinamiche dell'accaduto, rivelare ...

Pubblicità

Open_gol : «Ho combattuto i 5 stelle quando erano potenti, forti, nessuno li toccava, tutti li applaudivano», ha detto il lead… - NicolaPorro : Ora #DiMaio se ne va e si tiene la poltrona. Ma sentite un po' cosa diceva non molto tempo fa (VIDEO) ?? - Giorgiolaporta : Quando Giggino #DiMaio parlava dei #voltagabbana che una volta eletti se ne fregano degli elettori e cambiano parti… - rosi7850 : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: 'Gesù disse a Pietro: quando sarai vecchio non sarai più padrone della tua vita ... dillo a me che devo andar… - djnutria57 : RT @freedomnopass: È il 2035 e la 'tua' auto elettrica non partirà fino a quando non avrai fatto la 27esima dose. -