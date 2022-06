Piera Maggio data per morta, la rabbia di Federica Sciarelli: “Vogliamo denunciare” (Di giovedì 23 giugno 2022) Federica Sciarelli non solo ha sempre seguito il caso di Denise Pipitone a Chi L’Ha Visto, ma è anche stata accanto a Piera Maggio e l’ha supportata nella ricerca della verità. La conduttrice negli anni ha stretto un bel rapporto con la madre della bambina scomparsa e ieri sera ha aperto il suo programma su Rai Tre in modo particolare. La Sciarelli si è scagliata con i siti che hanno riportato la fake news della morte di Piera Maggio. “Scusatemi ma stasera voglio iniziare in una maniera un po’ strana. Vogliamo denunciare che ieri è stato pubblicato un post davvero vergognoso su un sito che si chiama Calabria da Sogno.it. Il sito annuncia la morte di Piera Maggio. E poi viene ripreso, come spesso ... Leggi su biccy (Di giovedì 23 giugno 2022)non solo ha sempre seguito il caso di Denise Pipitone a Chi L’Ha Visto, ma è anche stata accanto ae l’ha supportata nella ricerca della verità. La conduttrice negli anni ha stretto un bel rapporto con la madre della bambina scomparsa e ieri sera ha aperto il suo programma su Rai Tre in modo particolare. Lasi è scagliata con i siti che hanno riportato la fake news della morte di. “Scusatemi ma stasera voglio iniziare in una maniera un po’ strana.che ieri è stato pubblicato un post davvero vergognoso su un sito che si chiama Calabria da Sogno.it. Il sito annuncia la morte di. E poi viene ripreso, come spesso ...

