Meteo, in arrivo pioggia e grandine: scatta l'allerta maltempo in 5 regioni (Di giovedì 23 giugno 2022) pioggia e temporali. Ecco cosa accadrà nel Nord Italia da domani, 24 giugno. secondo la Protezione civile. E' attesa una forte ondata di maltempo e c'è l'allerta gialla su cinque regioni. Nel dettaglio, una vasta area... Leggi su today (Di giovedì 23 giugno 2022)e temporali. Ecco cosa accadrà nel Nord Italia da domani, 24 giugno. secondo la Protezione civile. E' attesa una forte ondata die c'è l'gialla su cinque. Nel dettaglio, una vasta area...

Pubblicità

DPCgov : ???? Piogge e temporali in arrivo al Nord ?? Venerdì #24giugno ???? #allertaGIALLA in 5 regioni. Leggi l’avviso di co… - telodogratis : Meteo, in arrivo pioggia e grandine: scatta l’allerta maltempo in 5 regioni - cronacadiroma : METEO ROMA, IN ARRIVO IL CALDO AFRICANO: TEMPERATURE FINO A 39° #Caldoafricano #Meteo #Roma - Anpasnazionale : RT @DPCgov: ???? Piogge e temporali in arrivo al Nord ?? Venerdì #24giugno ???? #allertaGIALLA in 5 regioni. Leggi l’avviso di condizioni met… - ProtcivURLS : DPCgov: ???? Piogge e temporali in arrivo al Nord ?? Venerdì #24giugno ???? #allertaGIALLA in 5 regioni. Leggi l’avvi… -