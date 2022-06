Mattarella, non esistono soluzioni locali a sfide globali (Di giovedì 23 giugno 2022) "La pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non esistono soluzioni locali a sfide globali, come quelle dell'emergenza sanitaria, dei cambiamenti climatici, della povertà estrema, dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) "La pandemia ha reso evidente che in un mondo interconnesso non, come quelle dell'emergenza sanitaria, dei cambiamenti climatici, della povertà estrema, dell'...

Pubblicità

lmisculin : Cinque anni fa promuoveva un referendum per uscire dall'euro, oggi dice che non si può non essere europeisti e atla… - borghi_claudio : @todorov_denis @cavalierebianc5 Si lo so che in tanti amate il voto di testimonianza. Anch'io lo amo. Salvini no, h… - gallina_di : RT @gallina_di: Mattarella? HA insediato il “vile affarista” ricattatore, HA giustificato limitazioni di libertà, HA emarginato minoranze,… - lvoir : RT @Majden3: @SeanFonnery @lvoir Anche italia viva non ha mai ricevuto un solo voto ed è dentro a quella mostruosa e dannosa coalizione di… - Majden3 : @SeanFonnery @lvoir Anche italia viva non ha mai ricevuto un solo voto ed è dentro a quella mostruosa e dannosa coa… -