Perché hai spento i motori? La domanda choc del pilota del volo Air India

Perché hai spento i motori? Questa domanda sconvolgente del pilota del volo Air India rivela un mistero che sta facendo tremare l'aviazione. Nuove conferme emerse dal rapporto dell'Indian Aircraft Accident Investigation Bureau suggeriscono che, subito dopo il decollo da Ahmedabad lo scorso 12 giugno, i motori del Boeing 787 Dreamliner sono stati spenti appena 30 secondi dopo aver sollevato le ruote da terra. Un gesto che solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza e le decisioni a bordo.

Giungono sempre maggiori conferme sul fatto che il Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India avesse i motori spenti subito dopo il decollo dall'aeroporto di Ahmedabad 30 secondi dopo essersi sollevato da terra lo scorso 12 giugno, un mese fa: lo indicano alcuni dettagli del Report dell'Indian Aircraft Accident Investigation Bureau resi pubblici nelle ultime ore con uno dei piloti che chiedeva all'altro per quale motivo avesse spento i propulsori. Il dialogo dei piloti. Al momento del decollo il copilota era al comando mentre il comandante in osservazione: a un certo punto uno dei due (il rapporto non specifica chi) avrebbe chiesto all'altro: " Perché hai spento i motori? ", ricevendo come risposta una negazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it