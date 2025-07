Marotta 70enne spara a una festa di compleanno | morta la cognata di 44 anni

Una tranquilla festa di compleanno si è trasformata in scena di tragedia a Marotta di Mondolfo, nelle Marche. Un uomo di 70 anni, armato, ha aperto il fuoco, mietendo vittime e lasciando famiglia e comunità sotto shock. La drammatica vicenda evidenzia quanto la violenza possa esplodere improvvisamente, sconvolgendo vite innocenti. La domanda ora è: cosa ha scatenato questa furia improvvisa?

Una donna uccisa, la cognata dell'omicida, e un'altra ferita al volto e all'addome da colpi di pistola. È il bilancio della tragedia che ha colpito Marotta di Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, durante la festa di compleanno di una bambina. Un uomo di 70 anni armato, Sandro Spingardi, ha fatto irruzione nell'abitazione in cui si stava svolgendo la festa e avrebbe aperto il fuoco uccidendo la cognata 44enne Griselda Cassia Nunez, di origine boliviana, e ferendo la figlia 28enne di lei e madre della bambina festeggiata, Kenia Cassia Vaca. Alla festa erano presenti cinque bambini con altre mamme, una delle quali è riuscita a farli uscire tutti e a portarli al sicuro in una casa vicina. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Marotta, 70enne spara a una festa di compleanno: morta la cognata di 44 anni

